Documentaire

Les Infiltrés ont intégré le marché de la mort : celui des pompes funèbres. Entre tarifs extravagants et pratiques douteuses, certains professionnels n’hésitent pas à profiter de la vulnérabilité des familles endeuillées pour gonfler leur bénéfice.

Avec environ 550.000 morts par an, le chiffre d’affaires du secteur est estimé à deux milliards d’euros. Et la facture n’a cessé d’augmenter pour les familles endeuillées, + 35% en 10 ans. La courbe des décès, stable aujourd’hui, devrait décoller d’ici les années 2030 : avec la disparition de la génération du baby boom, on comptera alors plus de 700 000 morts par an. Le marché est promis à un bel avenir.

En attendant, malgré les lois et règlements qui régissent le secteur, les infiltrés ont découvert que les tarifs pouvaient être extravagants, que les familles pouvaient être victimes de pratiques douteuses. Appliquant la loi du silence, le secteur des Pompes Funèbres ne s’est toujours pas débarrassé de cette mauvaise image.

Au delà de la dérive des prix, l’équipe des Infiltrés a découvert des pratiques scandaleuses et indignes connues par beaucoup de professionnels : des malversations financières, des affaires sordides, des fraudes, des escroqueries, alors que les familles qui viennent de perdre un proche sont particulièrement vulnérables.

Face au scandale, certains professionnels n’hésitent pas à briser l’omerta et à se battre pour que les défunts et leurs familles soient respectés, en prenant parfois le risque de perdre leur travail.

Pendant plusieurs mois, un de nos journalistes a infiltré ce milieu secret, qui préfère toujours rester dans l’ombre. Car la mort, sujet intime et tabou dans notre société, permet à certains professionnels d’abuser des familles endeuillées sans qu’elles ne s’en rendent compte, ou sans qu’elles n’osent se plaindre…

Première diffusion : 01/03/2013

Un reportage de Sylvain PIERRON