Comme tous les Français, ces familles vont se lancer dans le sport favori du mois de décembre : la chasse aux cadeaux !
Entre offres promotionnelles, vitrines alléchantes, désirs d’enfants et commerçants accueillants, comment ne pas résister sans faire flamber son budget de Noël ?
Quelles sont les techniques des vendeurs pour écouler leurs stocks ? Mais surtout, quelles sont les astuces commerciales pour passer un Noël grandiose sans se ruiner ?

Un documentaire de Patricia LECHEVALLIER/Laurent LESAGE