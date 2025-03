Documentaire

Elles s’appellent N26, Revolut, Orange Bank ou encore Eko. Et elles promettent tout simplement d’être encore moins chères et plus pratiques que les banques en ligne comme Boursorama ou Hellobank arrivées il y a une quinzaine d’années. Leurs services : ouverture de compte en quelques minutes, notifications en temps réel de toutes les transactions et gratuité de la carte bancaire.