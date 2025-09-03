Des soldes toute l’année, des produits de marque à prix cassés… pour le consommateur, c’est un peu Noël tous les jours dans les magasins de déstockage. Noz, le n°1 du déstockage en Europe, avec ses 308 magasins et ses 500 millions de chiffre d’affaires, a exceptionnellement ouvert ses portes. Comme dans une caverne d’Ali Baba, on y trouve de tout : vêtements, bazar pour la maison et alimentation, surgelés inclus. Mais inutile de venir avec une liste de courses, les produits changent d’un jour à l’autre, il faut juste trouver les bons plans. Car les prix pratiqués sont ahurissants (140 euros pour une trottinette de marque, près de quatre fois moins chère que le prix d’origine) et les meilleures affaires s’envolent en quelques heures… voire quelques minutes. Quel est donc le secret de Noz ? Où et comment cette enseigne se procure-t-elle sa marchandise à des prix défiant toute concurrence ?
Réalisateur : Audran Frédéric, Larcade Florence, Rodrigues Magali