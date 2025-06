Documentaire

Qu’est ce qui fait 7,5 cm de haut, a des cheveux tout raides en plastique et à déjà été reproduit à 2,5 milliards d’exemplaires ? Réponse : le Playmobil. C’est l’un des jouets les plus célèbres du monde, les plus vendus aussi. Une histoire incroyable commencée en 1974 en Allemagne un peu par hasard avec trois figurines (un indien, un chevalier et un ouvrier) et qui depuis se poursuit sur tous les continents. Pourquoi les petits bonhommes n’ont-ils jamais changé de physique ? Pharaons, pirates, princesses : comment sont imaginés les nouveaux décors ? Nous vous raconterons comment un petit bonhomme en plastique dont personne ne voulait à sa naissance, est parvenu à conquérir la terre entière.

Un documentaire de Caroline Gauthier.