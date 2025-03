Documentaire

En cette période de crise la proposition a tenté des milliers de français. Il serait possible d’arrondir ses fins de mois et même de devenir riche en vendant des abonnements téléphoniques depuis chez soi. Cette offre d’emploi alléchante est proposée par une entreprise américaine ACN. Mais ces belles promesses en ont fait déchanter plus d’un. Car avant même de gagner le premier centime, il faut débourser 477 euros et ils ne sont qu’une infime minorité à pouvoir vivre de ce job. Et pour enrôler de nouveaux vendeurs, des meetings à grand spectacle sont organisés où des commerciaux se vantent de leur réussite. Enquête sur les étranges méthodes de cette entreprise qui vous promet la richesse.