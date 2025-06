Documentaire

Pour faire face au déficit de logement à louer dans les grandes villes, et plutôt que d’investir, l’Etat se montre plus que généreux avec les contribuables. En échange d’avantages fiscaux, ils sont encouragés à réaliser des investissement locatifs. Avec la loi Scellier, acheter un appartement neuf destiné à la location permet de bénéficier d’une réduction d’impôts allant jusqu’à 8333€ par an. En un an, plus de 60 000 appartements se sont vendus en un an grâce à cette mesure.

Un documentaire de Laurent LESAGE.