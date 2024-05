Documentaire



Comment le célèbre réseau hôtelier, imaginé après-guerre par un couple d’artistes du music-hall, est devenu l’association la plus rentable du monde du tourisme ? Le succès est devenu planétaire car si au départ il n’y avait que 7 hôtels tous situés sur la route Paris-Nice, aujourd’hui Relais & Châteaux représente plus de 500 établissements dans 55 pays et 1,5 milliards € de chiffre d’affaires. Quels hôtels peuvent prétendre au précieux label ? Pourquoi certains dans le très haut de gamme se le voient-ils refuser ?