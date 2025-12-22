Le traditionnel PV à 17 euros pour stationnement non payé a disparu. Désormais, les fraudeurs doivent s’acquitter d’une amende...
Dans cet épisode, c’est Charlotte qui prend le micro de Money Tree pour accueillir Éric, entrepreneur, multi-investisseur et expert...
Fraude à l’aide sociale… Un documentaire de Jennifer Deschamps
Des fraudeurs en plein collimateur du fisc
Dans un contexte économique fluctuant, les investisseurs avisés cherchent constamment des valeurs refuges capables d’allier sécurité et rentabilité pérenne....
Vivid Money est une plateforme financière qui propose des solutions d’épargne sécurisées et qui attire l’attention pour sa priorité...
Cosmétiques, pièces détachées, produits alimentaires, médicaments, pesticides. Aujourd’hui la contrefaçon n’est plus cantonnée aux seuls produits de luxe et...
Dans le monde de l’investissement immobilier, les places de parking sont souvent négligées au profit des appartements, des maisons...
Le plus haut sommet d’Europe est une merveille naturelle bien sûr mais c’est aussi une montagne en or. Car...
Tout compte fait mène l’enquête sur le pouvoir d’achat des Français, à l’origine de la grogne des Gilets jaunes....
Depuis quelques années, le tourisme citadin en Europe connaît une explosion inédite. Ce florissant secteur économique prospère à la...
Décoratif, de poche ou biodégradable, le papier toilette fait peau neuve. Un business qui n’est pas prêt de s’arrêter...
Comment attirer de nouveaux clients ? Comment susciter l’intérêt des clients ? Comment leur faire découvrir les produits et services de...
Dans un monde financier de plus en plus incertain, l’or reste une valeur refuge incontestable. Depuis des millénaires, ce...
En période de crise, difficile de rencontrer l’amour. Certains l’ont bien compris et y ont vu un véritable business...
De nombreuses entreprises françaises s’installent depuis quelques mois en Birmanie, qui fait figure de nouvel eldorado, en Asie du...
La baguette à 40 centimes ! C’est la promesse d´une boulangerie de Nîmes qui annonce clairement la couleur :...
C’est bien connu, le Suisse aime sa voiture. Il la bichonne et les services techniques cantonaux le forcent à...
Nul n’est sans y ignorer que les ressortissants chinois s’implantent de plus en plus en Afrique. Industrie du bois,...
La santé n’a pas de prix, les escrocs l’ont bien compris. Commandes bidons sur internet, faux tests et gels...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site