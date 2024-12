Documentaire

Ils sont de plus en plus nombreux à abandonner appartements, bureaux et embouteillages pour s’installer au vert et réinventer les lois de l’hospitalité… Résultat, en France, les gîtes ruraux poussent comme des champignons : en 15 ans, on est passé de 4 500 à 15 000 chambres d’hôtes. Pourtant, l’aventure est semée d’embûches, car ce nouveau bonheur dans le pré ne garantit pas aux familles un revenu très élevé : environ 1 000 euros par mois et par chambre. Nous avons suivi pendant plusieurs mois quatre familles de citadins qui sont passées du fantasme à la réalité en ouvrant leur maison d’hôtes. Documentaire réalisé par Raynald Lellouche et Christophe Busché