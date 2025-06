Documentaire

La fraude est la plaie de l’économie française. Chaque année, des milliards d’euros s’évaporent dans la nature sans laisser de traces. De nombreuses ruses ou magouilles pour échapper à l’impôt et aux taxes existent. Le phénomène n’est pas nouveau, mais a explosé depuis la crise. La plus connue est la fraude fiscale, qui représente près de 80 milliards d’euros par an. Mais il y a aussi la fraude aux prestations sociales, estimée à près de 25 milliards chaque année. Beaucoup de gens fraudent, mais la palme de ce fléau revient sans conteste aux entrepreneurs peu scrupuleux, de plus en plus nombreux. Le bâtiment, les petits commerces et les voitures d’occasion sont les domaines les plus concernés. Pendant plus d’un an, les équipes de l’émission ont enquêté sur ces patrons voyous pour connaître leurs méthodes et leurs motivations.