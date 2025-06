Documentaire

C’est un fleuron du luxe hexagonal, vieux de plus d’un siècle et demi : Hermès. Bagages en cuir, sacs, foulards, l’ancienne manufacture de harnais et de selles a su préserver son savoir-faire exceptionnel, mais aussi faire face à la concurrence mondiale. Mais Hermès, c’est aussi et avant tout une histoire de famille. Une dynastie qui règne sur la société depuis six générations. Comment cette lignée a-t-elle réussi à conserver et faire prospérer cet incroyable patrimoine dans le giron familial ? Un empire menacé depuis un an par LVMH, l’autre géant du luxe tricolore, qui tente de le racheter. Comment la dynastie fait-elle face aux assauts de ce concurrent ? Plongée dans les secrets d’une famille pas comme les autres. Un documentaire d’Anne-Sophie CHAUMIER LE CONTE.