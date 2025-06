Documentaire

Avec l’arrivée du printemps, les Français redécouvrent le jardinage. En 3 mois les jardineries vont réaliser la moitié de leur chiffre d’affaires annuel. Un marché toujours plus florissant. Cette année le business des balcons et jardins va représenter 6 milliards d’euros. Tout est bon pour séduire le client, magasins gigantesques et décorés comme des grandes surfaces de mobilier, horticulteurs à domicile, paysagistes new look. Même le hard discount se met au vert. Quels sont les produits stars de la saison ? Qui sont les nouveaux rois des jardins et balcons ? Enquête dans les bacs à fleurs. Documentaire réalisé par Valérie Defournier.