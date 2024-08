Documentaire



La foire de Strasbourg est le premier grand rassemblement commercial de la rentrée.

Les autres foires concurrentes de septembre ont été annulées ou repoussées à cause de l’épidémie de covid 19. Autant dire qu’elle est passée sous le signe de la résistance.

Alors les organisateurs ont investi pour rassurer les autorités sanitaires : sas de désinfection, caméras de décompte en permanence des visiteurs et agents de sécurité pour surveiller le respect des gestes barrières. Les exposants aussi sont sur le qui-vive, car tous redoutent que cette foire puisse déjà être la dernière de la saison.

Laurent, le camelot vendeur de robot lave-vitre, arrive de Paris avec la boule au ventre, car il ne sait pas si sa tchatche avec les masques aura le même impact sur les visiteurs. D’autres sont au tournant de leur carrière. Philippe et Jean-Phi relancent la knack de Strasbourg en format unique. Dominique elle, mise sur les extracteurs de jus après vingt ans passés à vendre des bijoux.

Qui va tirer son épingle du jeu ? Les visiteurs seront-ils au rendez-vous ?

Réalisateur : Veronika Siejak et Amaury Velter