Documentaire

Immersion au sein de l’église de la Scientologie, à la découverte de son fonctionnement. Cette organisation, qui compte quatorze millions d’adeptes et deux ambassadeurs célèbres – Tom Cruise et John Travolta -, a été condamnée en appel par la justice française à 600 000 euros d’amende pour escroquerie en bande organisée. La Scientologie se pourvoit en cassation, s’estimant persécutée par l’Etat français. Pour comprendre les croyances de ce mouvement et ses techniques de recrutement des fidèles, une équipe a enquêté à Paris, où certains membres sont prêts à débourser des dizaines de milliers d’euros pour progresser dans la hiérarchie, et en Inde, auprès de missionnaires français qui implantent la Scientologie jusque dans les écoles. Documentaire réalisé par Stéphane Girard pour Enquête Exclusive,