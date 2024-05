Documentaire



La baguette à 40 centimes ! C’est la promesse d´une boulangerie de Nîmes qui annonce clairement la couleur : « Le pain de la veille ». Des baguettes invendues que les boulangers jetaient jusqu’alors, et que ce commerçant a décidé de vendre à prix cassés, car une fois passé au four, le pain d’hier reste parfaitement comestible. Plus récemment, ce boulanger low-cost vend aussi des plats cuisinés à 1 euro la barquette, à base de produits proches de la date limite de consommation. En ces temps de crise, c’est une vraie tendance : la chasse au gaspillage alimentaire est une tendance lourde. Dans la même ville, un déstockeur rencontre un franc succès en vendant des yaourts ou du jambon à la limite de la date de consommation, et même des paquets de chips périmées.