Documentaire

Avec 1 300 exposants et plus de 300 000 visiteurs, la foire de Marseille est la deuxième plus importante du pays après celle de Paris. 10 jours de transactions pour les camelots et autres vendeurs. Dans ce temple de la vente, aucun délais de rétractation pour les acheteurs. Une aubaine pour ceux qui comptent écouler tout leur stock en quelques jours seulement? Réalise-t-on encore de bonnes affaires dans les foires ? Et comment être sûr que le vendeur n’en fait pas un peu trop pour nous forcer à consommer ?

Un documentaire d’Emmanuel Creutzer.