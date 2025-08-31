Documentaire

Noz est une chaîne de magasins française spécialisée dans le déstockage de produits de marques à des prix réduits. La société a été fondée en 1984 et a depuis connu une croissance rapide, avec plus de 300 magasins en France et à l’étranger.

Le succès de Noz peut être attribué à sa stratégie de déstockage, qui implique l’achat en gros de produits invendus ou en surplus auprès de fabricants, distributeurs et importateurs. Ces produits sont ensuite proposés à des prix réduits dans les magasins Noz, permettant aux consommateurs de réaliser des économies importantes.

Noz propose une grande variété de produits, allant des produits alimentaires aux produits de beauté en passant par les vêtements et les articles ménagers. Les produits peuvent varier d’un magasin à l’autre en fonction des stocks disponibles, mais tous sont proposés à des prix réduits.