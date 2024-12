Documentaire

Le Maroc veut attirer 10 millions de touristes en 2010. Un pari fou. En trois ans seulement, il va falloir séduire 4 millions de touristes de plus qu’aujourd’hui, pratiquement le double. Comment les faire venir, comment les accueillir ? Ce documentaire montre un pays en pleine mutation.

Un pays qui mise tout sur le tourisme et sur les investissements étrangers pour sortir de son marasme économique. Et l’enjeu est de taille. Si le gouvernement marocain arrive à tenir ses engagements, c’est 48 milliards d’euros de recettes uniquement grâce aux touristes qui tomberont dans les caisses de l’Etat. Et ce n’est pas tout : c’est 600.000 emplois nouveaux qui devraient être créés.

Comment le gouvernement marocain va-t-il s’y prendre pour relever ce défi ? Des fêtes jet-set de Marrakech, aux randonnées traditionnelles à dos de dromadaire dans le désert, la diversité de l’offre touristique est à l’image du grand écart culturel que l’on peut observer aujourd’hui au Maroc.

Le gouvernement ratisse large pour séduire tous les types de tourisme : grand luxe, branché, traditionnel. L’accent est cependant mis sur le tourisme de masse, le plus rentable. Et pour cela, le Maroc voit grand. Six stations balnéaires vont sortir de terre dans les années à venir.

Comment construit-on une ville à partir de rien ? C’est ce que nous sommes allés voir à Saidia, sur la côte méditerranéenne : une ville fantôme, sur une plage déserte. Tout le pays est en proie à la fièvre immobilière. À Marrakech, les prix flambent, les résidences de luxe poussent comme des champignons, la ville de Fès vend sa médina. Peut-on encore trouver de bonnes affaires au Maroc ? Et qui profite de ce boom immobilier ?

Un documentaire de Nicolas Bourgouin – Juliette Desbois. Producteur: Tony Comiti