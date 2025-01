Documentaire

C’est l’un des plus beaux palais de la République. Le saint des saints de la politique française. L’un des lieux les plus exposés et les moins connus : l’Élysée, 32 millions d’euros de budget, un millier de collaborateurs selon certains, un patrimoine immobilier conséquent. La présidence française ne publie pas le détail de ses comptes (son budget officiel se limite à une quinzaine de lignes) et n’est soumise à aucun contrôle. Son organisation ne fait pas l’objet de documents publics. Depuis quelques années, un député socialiste, René Dosières, s’est mis en tête de rendre publiques les dépenses de l’Élysée. Un documentaire de Florent Chevolleau. Productions Tony Comiti