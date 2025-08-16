C’est à une véritable bataille économique que se livrent les boutiques indépendantes, les supermarchés et les réseaux de franchise, à l’instar du Jardin des Fleurs, mais également de Carrément Fleurs, Monceau Fleurs ou de Rapid’Flore / Coeur de Fleurs. Quand on sait que les Français dépensent en moyenne 45 euros pour un bouquet le jour de la fête des amoureux, on comprend mieux les stratégies de conquête de parts de marché mises en place par les enseignes ce jour-là, qui représente une moyenne de 5 à 8% du chiffre d’affaires d’annuel.
Réalisateur : Anne-Charlotte Gourraud, Patricia Lechevallier, Florence Larcade