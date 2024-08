Documentaire

Un pétale de pomme de terre à croquer à l’apéro ou sur sa serviette de plage… La chips s’invite pour nos vacances, sans retenue et à un prix abordable. La blonde croustillante a même su se sophistiquer avec des arômes classiques ou insolites : poulet braisé, poivron-chorizo, cheddar-oignon, barbecue, caramel-beurre salé, carbonara-côte de boeuf… Avec 900 grammes de chips de pomme de terre consommés par an et par personne, les Français sont pourtant loin derrière les Espagnols ou les Anglais, qui grignotent des milliards de paquets par an. Comment réussit-on à être créatif autour d’un produit alimentaire aussi banal ? La recette d’une chips serait-elle plus sophistiquée qu’on ne l’imagine ? Découverte d’un produit star de nos étés. Un documentaire de Jessica Lapize Benoit Lanet.