Documentaire

En France, l’idée de l’achat groupé prend de l’ampleur et offre une multitude de possibilités : l’alimentation et ses produits bio par exemple mais aussi l’énergie, pour faire baisser les factures d’électricité, de gaz ou de fioul etc. Plus surprenant, les Français sont aussi devenus les champions du monde du partage d’abonnements aux plateformes numériques : Netflix, Canal + ou Spotify. Enquête sur ce moyen malin d’économiser.