Documentaire

Porto-Vecchio, la veille du weekend du 15 août, Steve Enginger le directeur adjoint du plus grand hypermarché de la région est sous pression. C’est la plus grosse semaine de l’été. Dans quelques instants, il va soulever le rideau derrière lequel 200 clients attendent déjà caddies en main. Mais en coulisse, rien n’est prêt. L’étal de poissons est vide, le personnel saisonnier manque à l’appel, le rayon de la rentrée des Classes n’est pas installé. En quelques minutes, il va devoir trouver des solutions quitte à remplir lui-même les rayons vides, à former des caissières au pied lever et à jouer les espions chez les concurrents pour connaître les prix pratiqués. Tout en surveillant avec ses équipes, les tenues vestimentaires des clients ou encore les pickpockets en jupes courtes. Plongée en Corse dans le temple de la consommation. Un documentaire de Cyril Chapuis & Mathilde Louys. Productions Tony Comiti.