Documentaire

« Ville et village fleuris », « Plus beaux villages de France », « Petites cités de caractère »… Difficile d’échapper aux labels touristiques lorsque nous nous baladons sur les routes de France. Nos communes en sont persuadées : ces appellations sont un énorme atout pour leur image puisque les villages classés attireraient ainsi 40 % de touristes en plus. Mais, pour obtenir ce précieux label, une commune doit respecter un cahier des charges très précis, élaboré par les inspecteurs des labels. Et surtout, elle doit payer une cotisation annuelle de plusieurs milliers d’euros, calculée au prorata du nombre d’habitants. A cela s’ajoutent des coûts d’entretien pour rester en adéquation avec l’image « champêtre », « glamour », « authentique » qu’un village classé est censé renvoyer. Face à toutes ces contraintes, des maires ont décidé de jeter l’éponge et leur village a été déclassé. Alors, est-ce vraiment une valeur ajoutée d’obtenir un label ? Quelle est la réelle plus-value économique pour les communes qui font de plus en plus attention à leurs finances ? Un documentaire d’Aurélie Simon.