Documentaire

Le retour de l’impôt sur la fortune, c’est la revendication numéro 1 apparaissant dans les cahiers de doléances et sur les pancartes des « gilets jaunes ». Pour le président de la République, « aucune question n’est interdite » dans le grand débat qui s’est ouvert, mais il a exclu d’emblée tout retour de l’ISF. Les plus fortunés sont-ils protégés ? L’injustice fiscale tant dénoncée existe-t-elle vraiment ? Ou bien est-ce le peuple français qui a un problème avec l’argent, sur fond de « jalousie » ? D’ailleurs, est-il si facile d’être riche en France ? L’amour du riche : Qui sont les fameux « premiers de cordée » qui ont fait le choix de revenir en France ? Portrait de ces exilés fiscaux qui croient en le ruissellement promis et ont décidé de rentrer. Hauts fonctionnaires : le trésor de Bercy. C’est une liste mystérieuse, que tous les gouvernements successifs ont essayé d’obtenir : la liste des hauts fonctionnaires les mieux payés de France, jalousement gardée comme un secret d’Etat à Bercy. Qui sont ces cadres de la fonction publique qui gagnent plus que les ministres en exercice, et même plus que le Président ? Petits riches et gros butins : rapts, saucissonnages, enlèvements : les riches sont devenus les cibles d’un nouveau banditisme. Commerçants ou dirigeants de PME, ils sont attaqués chez eux et font l’objet de demandes de rançons. Un phénomène en augmentation. Un documentaire de Lilya Melkonian, Irène Bénéfice et Thomas Lelong pour Complément d’enquête