Documentaire

C’est une île grecque qui ne connaît pas la crise ! À quelques heures de vol de Paris, dans l’archipel des Cyclades, les touristes affluent dans ce décor de carte postale. Longtemps paradis secret de la communauté homosexuelle, Mykonos est en train de détrôner Saint-Tropez ou Ibiza auprès des célébrités et de la jet-set. Ici, tout est fait pour satisfaire une clientèle haut de gamme : villas gigantesques, yachts, concierges privés, boutiques de luxe, clubs selects et soirées très privées au clair de lune. Mais en coulisses, pour se partager le juteux business du tourisme VIP, la concurrence est rude. Du côté de Corfou, à Kavos, c’est au contraire en misant sur le low-cost qu’hôteliers et patrons de boites de nuit font de très bonnes affaires… Un plan bien connu des jeunes Anglais qui prennent l’endroit d’assaut chaque été. Hôtels à 25 euros la nuit, entrées gratuites dans les clubs et alcool à bas prix : ce cocktail détonnant est parfois dévastateur…Documentaire réalisé par D. Cinier, C. Bourlat et R. Levin, Patrick Spica Productions