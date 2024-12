Documentaire

Bienvenue à Saint-Barthélemy, l’île française la plus chic et la plus secrète des Caraïbes. NRJ 12 consacre un document exceptionnel à un haut lieu de villégiature et de plaisance qui ne connait pas la crise : l’île de Saint-Barthélemy. Situé dans les Caraïbes, au nord de la Guadeloupe, Saint-Barth est un petit coin de paradis français avec une mer bleue turquoise où la température ne descend jamais en dessous de 28 degrés. Depuis les années cinquante, villas somptueuses et yachts de prestige ont fait de l’île une destination touristique haut de gamme. On y rencontre des milliardaires et « beautiful people » comme Johnny Hallyday ou Jean Dujardin… Documentaire réalisé par Elizabeth bouteiller, Patrick Spica Productions