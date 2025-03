Documentaire

Pendu à son téléphone, Edgar Vaudeville. Ce jeune français est chargé des relations publiques d’un palace. Cet après-midi, avec Bertrand, le concierge Français de l’hôtel, c’est la course pour vérifier les suites réservées aux VIP. La suite la plus luxueuse, c’est un véritable appartement de 290 m², une décoration moderne et des lumières tamisées à l’oriental. Avec salon privé, table de billard et même des pièces indépendantes pour d’éventuels visiteurs. Une suite est facturée 6000 euros par jour, c’est cet appartement qu’occupe Vincent Cassel comme d’autres stars quand ils descendent à Doha, alors forcément rien n’est laissé au hasard.