Cyril loue une Ferrari pour mieux vendre à ses clients
Des parkings en bord de mer 10 fois moins chers et gérés par la ville Un documentaire de Clémentine...
Certains grands patrons ne semblent pas connaitre la crise. Leur rémunération et leurs privilèges sont-ils justifiés ? Alors qu’on...
En France, les impôts locaux ont fortement augmenté. Ce document évoque les différents raisons de cette hausse et présente...
C’est une mauvaise humeur qui traverse toute la France. Les hausses d’impôts sont jugées de moins en moins supportables....
Saviez-vous qu’il était possible de donner de l’argent à l’Etat pour rembourser la dette publique ? Un documentaire de...
Investir en bourse est souvent perçu comme une activité réservée aux riches, mais la réalité est bien différente. Même...
Une fois n’est pas coutume dans Chaud Dedans, on va parler d’argent. Parce-que souvent autour de 45-50 ans, on...
La journaliste d’investigation Mariana van Zeller et son mari Darren Foster veulent observer et comprendre comment les armes tombent...
On l’a surnommée le Saint-Tropez des Alpes et pour cause c’est la station de sports d’hiver la plus prisée...
Après les retraites, le gouvernement veut s’attaquer à la refonte du système de santé dès cet été. Il est...
L’été, plus de 100 millions de véhicules circulent sur les autoroutes de France. Tarif moyen d’un aller-retour pour des...
Les nouvelles formes de la vente forcée. Cette année, le médiateur de l’énergie a une nouvelle fois tiré la...
De la nounou payée au black à l’ouvrier non déclaré, en France, deux millions et demi de personnes travailleraient...
Chaque année, les Français dépensent plus de 2000 euros en frais d’assurances. Mais les clauses de ces coûteux engagements...
Aujourd’hui, pour choisir un restaurant, une machine à laver ou un téléphone, plus de 8 français sur 10 consultent...
Salons de massage, thalassothérapies ou encore instituts de bien-être ont connu, en quelques années, une véritable explosion. D’une quarantaine...
La tendance de faire du neuf avec du vieux reprend de plus belle principalement dans le secteur du prêt-à-porter....
Avec ses 25 millions de touristes qui foulent ses trottoirs chaque année, l’avenue des Champs-Elysées est considérée comme la...
Gagner, payer, emprunter, rembourser… l’argent est partout ! Mais l’amour et lui font rarement bon ménage. C’est d’ailleurs, en...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site