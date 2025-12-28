Les enseignants de Polynésie française touchent le pactole.
Il transforme la probabilité en chance, le hasard en destinée, la raison en passion. Le jeu a toujours occupé...
Des objets du quotidien vendus à des prix défiant toute concurrence, des voitures bradées, ou même des appartements achetés...
Royaume-Uni – Actualys.com est un prestataire de services financiers. L’entreprise continue d’attirer l’attention grâce à son engagement constant à...
C’est le montant exorbitant de ce que coûte annuellement le nettoyage de la ville de Paris. Entre mégots, crottes...
Au Ghana, les fruits ne connaissent pas la crise
Le traditionnel PV à 17 euros pour stationnement non payé a disparu. Désormais, les fraudeurs doivent s’acquitter d’une amende...
Dans cet épisode, c’est Charlotte qui prend le micro de Money Tree pour accueillir Éric, entrepreneur, multi-investisseur et expert...
Dans la bataille des enseignes de seconde main, Cash Converters et Easy Cash rivalisent pour la première place. Julien...
Beaucoup d’investisseurs immobiliers veulent créer leur holding parce que ça fait rêver, mais finalement sans trop savoir si c’est...
Aujourd’hui, certains mets de choix, autrefois réservés aux meilleures tables, apparaissent en grande distribution à des prix surprenants. Produit...
A l’approche de Noël, les villes et villages de France revêtent leurs habits de lumière. Pour les communes, ces...
Immersion dans le palace « Les Airelles » ouvert que 4 mois par an, composé de 37 chambres et 15 suites,...
Cours particuliers, aide aux devoirs, méthodologie, cours collectifs… Les Français sont les champions d’Europe du soutien scolaire. Quelles sont...
Quel est leur train de vie ? Un documentaire d’Elisabeth Bouteiller.
Un français sur 10 a fait ses courses en ligne au moins une fois dans sa vie. Un marché...
Derrière l’expression « fiché à la banque » se trouvent de nombreux profils qui peuvent se retrouver en difficulté...
X-Men, Spider-Man, Iron Man, Batman, Superman, Captain America, Avengers, Wolverine … Depuis l’année 2000, les super héros se sont...
Sur la place Vendôme, on brade les prix. Dans un magasin pourtant de luxe, on propose des prix cassés....
Avoir des dents d’un blanc éclatant, un sourire de star, c’est une promesse qui marche très fort en ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site