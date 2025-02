Documentaire

Non loin de Niort, on entre dans le jardin de Michel-Jack Chasseuil sans se douter qu’il abrite un trésor unique au monde. Sous ses volières, ce retraité a bâti une cave de 30 m de long sur 5 m de large. Un véritable sanctuaire donc l’accès, protégé, se mérite. Et pour cause : il renferme 40 000 bouteilles de vins mythiques dans les plus grands millésimes, dont la valeur est estimée à 40 millions d’euros !