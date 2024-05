Documentaire

Ces dernières années, le vernis à ongles a connu un véritable engouement à l’échelle mondiale. Autrefois relégué au rang d’accessoire de beauté banal, il s’est métamorphosé en un symbole de style incontournable. En France, ce phénomène prend des proportions particulièrement remarquables, avec pas moins de 7 millions d’utilisatrices séduites par les nuances infinies et les possibilités créatives offertes par le vernis à ongles.

Ce marché, bien loin d’être anecdotique, se révèle être un véritable pilier de l’industrie cosmétique française, générant des revenus considérables estimés à près de 74 millions d’euros. Cette croissance exponentielle ne se limite pas à l’Hexagone, mais s’étend à travers le globe, illustrant ainsi une tendance mondiale à redécouvrir et à réinventer cet humble produit de beauté.

Le succès du vernis à ongles peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d’abord, sa polyvalence en matière de style permet à chacun de trouver sa propre expression à travers une palette infinie de couleurs, de textures et de finitions. Que ce soit pour une allure discrète et élégante ou pour un look audacieux et excentrique, le vernis à ongles offre une liberté d’expression sans pareille.

De plus, l’émergence des réseaux sociaux et des plateformes de partage d’images a largement contribué à populariser le vernis à ongles. Les utilisatrices peuvent désormais partager leurs créations et s’inspirer des tendances émergentes, créant ainsi une véritable communauté virtuelle dédiée à l’art des ongles.

En outre, l’essor de la conscience environnementale a également impacté le marché du vernis à ongles. De plus en plus de marques se tournent vers des formules respectueuses de l’environnement, délaissant les produits chimiques agressifs au profit d’ingrédients naturels et durables. Cette évolution répond aux attentes d’une clientèle de plus en plus soucieuse de l’impact écologique de ses choix cosmétiques.

. Un documentaire de Rim Khalifa.