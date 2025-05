Documentaire

37,5 millions de Français achètent sur Internet. Ce qui représente 85,5% des internautes. 58 % des Français achètent au moins une fois par mois sur une boutique en ligne ! Le e-commerce français a généré 81,7 milliards d’euros en 2017, soit 14,3% de plus qu’en 2016. Les Français effectuent en moyenne 33 achats en ligne par an, pour un montant moyen de 65,5€. Cet essor est dû au développement de l’offre (+20 000 sites en un an), à l’accroissement du nombre d’acheteurs (+ 488 000 en un an) et à la croissance du nombre de commandes par cyberacheteur. L’ensemble des sites e-commerce recensés en France ont généré plus de 49 000 emplois en 2017. Une opportunité accessible à tous et toutes grâce notamment à une, plateforme qui permet de lancer sa propre affaire en ligne.