Documentaire

Se retrouver en famille ou en couple quelques jours en pleine nature dans une cabane écolo, une belle expérience qui séduit de plus en plus de Français. Aux quatre coins de la France, on peut louer pendant une nuit ou une semaine un refuge en bois, niché dans les arbres, calé sur des pilotis ou au-dessus d’un étang. Un couple est d’ailleurs en train de bâtir une belle réussite sur ce marché. Ils s’appellent Céline et Philippe Bossanne et ont crée le groupe Huttopia. Sur 37 sites en France, ils proposent notamment des hébergements éco-responsables et sans wifi pour environ 600 euros la semaine par famille. Ils ont eu l’idée de proposer cette immersion dans la nature au début des années 90, après un séjour dans la forêt canadienne. Depuis, cette entreprise familiale qui se pose en « anti-Center Parcs » connait une croissance fulgurante de 20 % par an. Quelle expérience vit-on dans leur camping d’un nouveau genre ? Enquête sur cette nouvelle offre de séjours qui vous permet de jouer les « Robinson ». Un documentaire de Romain Perrot.