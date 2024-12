Documentaire

Cet été, plus de douze millions de Français vont se rendre au camping. Un type d’hébergement économique qui se transforme et se modernise pour offrir le plus grand confort. Huttes, tipis, yourtes, cabanes dans les arbres : fini le camping municipal traditionnel ringard et place au dépaysement! Les campings se transforment en véritable parcs à thème pour les familles. À quoi ressemblent ces nouveaux établissements? Quelles sont les recettes des propriétaires de camping pour vous vendre du rêve pas cher? Documentaire réalisé par Lucie Mei-Dalby, montage de Clotilde Bourguignat