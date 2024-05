Documentaire



Le plus haut sommet d’Europe est une merveille naturelle bien sûr mais c’est aussi une montagne en or. Car on vient du monde entier pour l’admirer. Un afflux de visiteurs dont beaucoup, depuis très longtemps, tentent de tirer profit : hôtels, restaurants mais aussi guides, agents de voyages. C’est à qui sera le mieux placé, proposera la plus belle vue ou le plus beau souvenir. Tous se livrent une concurrence acharnée pour attirer quelques-uns des millions de visiteurs qui affluent chaque année. Des nouveaux hôtels, aux vues à couper le souffle, aux excursions incroyables proposées aux touristes, vous allez découvrir comment le Mont-Blanc peut rapporter beaucoup, beaucoup d’argent. Un documentaire d’Elisa Helain.