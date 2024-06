Documentaire



Chaque été, princesses, businessmen, et jet-setteurs passent des vacances hors du commun. Yachts, jets privés et fêtes fantastiques, ils ont ouvert leurs villas et leurs palais à Ophélie Meunier, partagé leurs vies de famille et leurs fabuleux voyages de Saint-Tropez, à la mer des Caraïbes, en passant par Venise. Cet été, la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, maman de deux petites filles, a un agenda chargé. Entre les réceptions bohême-chic qu’elle organise dans sa somptueuse maison de Saint-Tropez, le mariage royal auquel elle est conviée avec son époux, le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, et leurs voyages diplomatiques, plongez dans la vie d’une authentique princesse entre la Côte d’Azur et les dernières grandes cours européennes. Marcos Constandse est mexicain et milliardaire. Sa famille a fait fortune dans l’immobilier. Pour lui, l’été sera placé sous le signe de la fête : ce milliardaire célèbre ses 44 ans et, pour son anniversaire, rien n’est trop beau. Avec son ami d’enfance Christian, il va s’offrir la semaine la plus folle de sa vie ! De Saint-Tropez jusqu’aux spots les plus branchés de la riviera mexicaine, les deux amis n’auront aucune limite ! Dans le sud de la France, Tufan sera aussi de toutes les soirées. Ici, on le considère comme le roi de la jet-set, pourtant il n’est pas fortuné. Mais sur la Côte d’Azur, cet immigré iranien connaît tout le monde et, chaque été, il passe des vacances de milliardaire, invité par tous ses amis. Vous allez découvrir ses méthodes pour assister aux plus belles soirées et tenter de faire du business avec les plus gros milliardaires de la planète. Certains alternent plaisir et travail durant tout l’été, comme le prince Charles-Henri de Lobkowicz, descendant de Louis XIV. Propriétaire de trois châteaux en France et en Europe, il se démène quotidiennement pour entretenir et sauvegarder ce patrimoine exceptionnel entre les fêtes cannoises très jet-set et les palais de Prague. Un documentaire d’Elisabeth De Senlis, Jérôme Dion.