Documentaire

C’est le label alimentaire le plus connu des Français. Aujourd’hui 500 produits peuvent être labellisés « label rouge ». Cela va du poulet ou jambon à des produits plus étonnants comme le gazon ou les sapins de Noël. La promesse pour le consommateur est d’avoir de la qualité. Mais choisir « label rouge » se paye au prix fort : en moyenne le produit est 20 % plus cher et jusqu’à 60 % plus onéreux pour le poulet. Alors le goût est-il au rendez-vous ? Nous avons suivi un éleveur de poulets « label rouge » pour comprendre la différence avec un élevage standard. Puis nous avons demandé à des chefs de goûter à l’aveugle des volailles qui portent le fameux label. Mais une autre question se pose : à l’heure où les consommateurs sont de plus en plus sensibles au bien-être des animaux d’élevage quelles garanties apporte « label rouge » ? Pour le porc, nous nous sommes rendu compte que le progrès était très faible par rapport à un élevage premier prix. Faut-il continuer d’acheter des aliments « label rouge » ? Un documentaire de Claire Delfini.