Documentaire

Arnaque à l’assurance maladie, triche aux allocations familiales, travail au noir… Ces Français qui fraudent coûtent 60 milliards d’euros à l’État. Pres-qu’autant que le déficit annuel de la sécurité sociale ! Mais l’État n’est pas la seule victime de cette délinquance ingénieuse. Avec la crise, les entreprises privées subissent, elles aussi, de plus en plus les méfaits d’escrocs en tous genre. Souvent, ce sont les salariés eux-mêmes qui volent dans la caisse. Falsification de documents, organisation en réseau… la plupart des fraudeurs redoublent d’ingéniosité pour tromper les organismes sociaux ou leur patron. Qui sont ces escrocs en col blanc ? Comment l’État et les chefs d’entreprises luttent-t-ils contre ces fraudeurs ? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les enquêtes du commandant Franck Royet et de son équipe. Ces officiers de la police judiciaire font partie de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse. Une brigade spécialisée dans la traque aux escrocs en col blancs. Nous avons également suivi les investigations de Pascal et Céline, deux agents de la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne, chargés de lutter contre les fraudes des assurés sociaux. Enfin, nous avons rencontré ces Français qui fraudent, souvent par nécessité mais aussi par appât du gain, et même parfois par simple jeu. Un jeu dangereux qui peut leur coûter très cher.