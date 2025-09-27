Documentaire

Aujourd’hui, en France, un bébé nait toutes les 6 heures d’un déni total ou partiel de grossesse. Laëtitia, Lise et Alizée ont toutes trois été surprises d’apprendre qu’elles portaient un enfant à naître.

Encore aujourd’hui, le déni de grossesse reste le phénomène le plus mystérieux et le plus sidérant auquel la médecine et la science font face. Pour les mamans, c’est un véritable traumatisme, et pas toujours une nouvelle acueillie avec joie…

Documentaire : Déni de grossesse, à mon corps défendant

Réalisation : Marion Vaqué-Marti

