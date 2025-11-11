Article

L’uvéite est une inflammation de la partie intermédiaire de l’œil, appelée uvea. Elle peut être causée par divers facteurs tels que des infections, des maladies auto-immunes ou des traumatismes. Les symptômes courants incluent une vision trouble, une sensibilité à la lumière et des douleurs oculaires.



Traitement médical : le traitement de l’uvéite dépend de sa cause sous-jacente. Il est essentiel de consulter un ophtalmologiste pour un diagnostic précis et un plan de traitement approprié. Les options de traitement peuvent inclure des gouttes oculaires anti-inflammatoires, des médicaments par voie orale ou des injections intravitréennes. Dans les cas plus graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire.



Prévention et suivi : pour prévenir les récidives d’uvéite, il est important de suivre les recommandations de son ophtalmologiste et de surveiller régulièrement l’état de ses yeux. Il est également conseillé d’éviter les facteurs de risque connus tels que le tabagisme et le stress. En cas de symptômes persistants ou de complications, il est crucial de consulter un professionnel de la santé rapidement pour éviter toute détérioration de la vision.