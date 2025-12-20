Quels sont les aliments à avoir absolument chez soi et que l’on peut utiliser au quotidien pour rester en bonne santé ? Pour cette sixième série « Ma santé au naturel », Anne Ghesquière et le Dr Jean-Christophe Charrié discuteront, pendant six semaines, de remèdes naturels à travers des plantes et huiles essentielles. Faites le plein d’astuces santé pour affronter l’hiver !