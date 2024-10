Documentaire



Leurs vies ont basculé du jour au lendemain. À eux désormais de trouver la force de se relever. Jasmin, amputé de la jambe droite, Ahmed et Julien, tétraplégiques, doivent apprendre à apprivoiser leur nouveau corps et à se construire un avenir avec leur handicap. Pour les aider, en plus de l’amour pudique, mais évident de leurs proches et de leur résilience, il y a les soins prodigués dans le centre de rééducation Coubert en Seine-et-Marne. C’est là qu’ils font leur rééducation aux côtés d’autres patients amputés, tétraplégiques, paraplégiques ou grands brûlés, avec le même espoir : regagner le plus d’autonomie possible avant de retrouver un quotidien à l’extérieur.