Conférence

Le sommeil joue un rôle vital pour la santé physique et le bien-être psychologique de l’individu. Une bonne nuit de sommeil assure une vigilance accrue, des relations plus harmonieuses, un meilleur rendement au travail et une meilleure qualité de vie. Mais avons-nous besoin de passer le tiers de notre vie à dormir pour mieux vivre les deux tiers qui restent? Quels sont les impacts du manque de sommeil sur les fonctions cognitives, l’humeur, la santé et les risques d’accident?

Cette conférence fait le point sur ce que la science nous apprend sur les besoins de sommeil, les différents cycles du sommeil au cours de la nuit et sur les impacts du manque de sommeil sur la santé physique et psychologique.