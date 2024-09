Podcast



Claire-Marie Dikanska reçoit Laurène Sindicic, naturopathe et fondatrice de la plateforme émancipées. Les couples qui tentent d’avoir un enfant se rendent compte que, souvent, ce n’est pas aussi facile. En France, un couple sur quatre ne parvient pas à avoir un enfant naturellement, dès la première année. Et s’il existait des façon d’augmenter ses chances ? C’est ce que Laurène nous invite à faire dans son livre Manuel pour une fertilité émancipée aux Ed. Hachette. Elle y propose des méthodes pour apprendre à mieux connaitre ses cycles et les différents mécanismes de procréation, le tout, dans une réappropriation bienveillante et naturelle de notre corps.