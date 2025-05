Conférence

Les bienfaits de la méditation sur la santé. Quel lien entre la méditation et une bonne santé ? Etre heureux conduit-il à être en meilleure santé aussi bien physique que psychique ? Découvrez ce qu’est réellement la méditation (découvrez les 3 aspects principaux de la méditation). Les erreurs à ne pas commettre quand on pratique la méditation. Comment redevenir plus humain envers soi-même ? Comment gérer son stress, ses angoisses et son anxiété ? Pourquoi pratiquer l’amour et la compassion ? Comment créer plus de bonheur ? Le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux autres, et y compris vos enfants.