Podcast



François-Marie Dru nous invite à plonger avec lui au sein de respirations libératrices avec différentes méditations sonores envoûtantes. La musique ayant un impact profond sur nos émotions et notre bien-être, nous aborderons dans cette série différents sujets ayant pour but de détendre le corps et l’esprit, afin de mieux appréhender nos insécurités.

Aujourd’hui François-Marie explorera les moyens d’ouvrir votre cœur afin de vous permettre de communiquer plus efficacement.