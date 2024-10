Documentaire

Art de vivre ou perte de temps ? Et si on l’adoptait comme en Espagne ? De 14 heures à 17 heures, tout un pays met ses pendules sur pause. Un autre pays − et c’est moins connu − l’a inscrite dans sa constitution : la Chine. Dans ses usines, sur ses marchés ou dans ses rues, on s’allonge, parfois à même le sol, pour piquer un petit somme après le déjeuner. Une vision aux antipodes des clichés sur la première puissance économique mondiale ! Et si les Chinois avaient raison ?