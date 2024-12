Documentaire

Bébés fragiles, nés avant l’heure, parfois avec trois mois d’avance, souvent ils n’arrivent pas à respirer seuls et certains pèsent à peine plus de 500g. Ces enfants prématurés s’apprêtent à livrer une véritable bataille pour la vie. Hospitalisés dans des services de réanimation et de néo-natalité, ils vont passer leurs premiers mois dans des couveuses, avec des soins intensifs. Un univers ultra-médicalisé, très déstabilisant pour les parents, qui n’avaient pas imaginé la venue au monde de leur enfant dans de telles conditions. Entre espoir et angoisse, ces mères et ces pères apprennent à faire front aux côtés de leurs bébés. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le combat bouleversant de ces familles et l’incroyable travail d’accompagnement du personnel soignant. Comment ces bébés miraculés réussissent-ils à se développer et à grandir ? Un formidable message d’espoir ! Documentaire réalisé par Agathe Parant, Patrick Spica Productions